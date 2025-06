UEFA Nations League, Roma, Lazio e Moto Gp: le ultimissime

La Germania sfida la Francia nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. La gara è in programma oggi 8 giugno alle 15 a Stoccarda: sarà visibile in chiaro su Cielo e in streaming su RaiPlay. Occhi soprattutto sulla finalissima di stasera: Portogallo-Spagna delle ore 21 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, sarà visibile in diretta tv su Cielo, Rai Due, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

La Roma cerca un altro centravanti e tra i nomi della lista di Ghisolfi ci sono quelli di Nikola Krstovic e Lorenzo Lucca. Quest'ultimo ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro e piace non soltanto alla Roma in Serie A. È un classe 2000 come Krstovic che di gol nel Lecce ne ha segnati 12: anche la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro trattabili anche con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Pedro ha detto sì per la terza volta consecutiva: rinnoverà il contratto con la Lazio per un’altra stagione, alle stesse condizioni economiche del precedente accordo. Guadagnerà dunque 2,2 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2026. Il documento sarà spedito probabilmente lunedì via mail, ma è già tutto definito.

Ad Aragon un solo padrone fin qui: Marc Marquez. Dopo qualifiche e Sprint del sabato, ecco la gara. Il semaforo verde è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 14. Saranno 23 i giri da completare. Gara visibile su Sky Sport e in streaming su NowTv.