Roland Garros, Nations League, Osimhen e volley: le ultimissime

Alcaraz vince il Roland Garros. Il tennista spagnolo vince una finale epica (durata cinque ore e mezzo) contro Jannik Sinner al quinto set. C'è voluto un super tie-break dominato per chiudere i giochi e alzare al cielo la coppa dello Slam parigino per la seconda volta di fila. Per Carlos questo è il quinto Slam in carriera, Jannik resta a quota tre. Una delle finali più belle della storia di questo torneo.

Il Portogallo si aggiudica la Nations League. I lusitani vincono ai calci di rigore dopo una finale combattutissima terminata due pari dopo i 120 minuti di gioco.

L'attaccante nigeriano Osimhen continua a rifiutare il suo trasferimento all'Al-Hilal, ora squadra di Simone Inzaghi che vorrebbe portarlo negli Usa per il Mondiale per club. Gli arabi avevano portato la loro offerta a 75 milioni di euro bonus inclusi, ovvero il valore della clausola del Napoli. Il giocatore ha rispedito al mittente anche l'ultima proposta: ingaggio da 40 milioni a stagione con i bonus, come aveva fatto ieri.

Percorso netto per l'Italvolley femminile di Julio Velasco, che contro il Brasile ottiene la quarta vittoria su quattro incontri disputati in questa prima tappa della lunghissima Nations League.