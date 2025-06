Italia-Moldavia, Atalanta, Lazio e Marotta: le ultimissime

L'era Spalletti termina con una vittoria, ma non senza difficoltà: 2-0 dell'Italia contro la Moldavia. Nonostante la vittoria, la squadra è apparsa tutt'altro che convincente. A segno Raspadori e Cambiaso. Per le qualificazioni se ne riparlerà a settembre con la doppia sfida contro Estonia e Israele.

Inizia l'era di Ivan Juric all'Atalanta. Accompagnato dal presidente Antonio Percassi e da Stephen Pagliuca, il nuovo allenatore nerazzurro è stato presentato oggi (9 giugno) in conferenza stampa: "Per me questa opportunità è come un jolly. Non ho fatto bene quest'anno ma ora ho una grande chance di fare grandi cose”.

L’Al-Hilal di Inzaghi su Tavares: 35 milioni l’offerta rifiutata dalla Lazio. Lotito lo valuta 50 milioni, solo davanti a questa cifra aprirebbe una trattativa. Il riscatto dall’Arsenal, per 5 milioni, prevede di riconoscere il 35% della rivendita ai Gunners.

Fanno discutere le dichiarazioni del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. Intervenuto durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli, il numero uno del club nerazzurro ha analizzato a tutto tondo le criticità del sistema calcio nel nostro Paese: "Perché l’Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo, forse è stata quasi peggio rispetto a quella che abbiamo fatto noi, il 5-0 subìto dall'Inter contro il Psg in finale di Champions".