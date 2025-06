Italia-Romania, Osimhen, Serie B e volley: le ultimissime

L’Italia Under 21 batte 1-0 la Romania grazie ad un gran gol di Baldanzi e inizia nel migliore dei modi l’Europeo di categoria.

“Ogni giorno che passa, aumentano le possibilità che Osimhen resti al Galatasaray. È un processo lungo, ci stiamo lavorando" così il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ai microfoni di TRT Spor.

Provvedimenti di perquisizione emessi dalla Procura bresciana nei confronti di 11 persone fisiche e 14 società, questa mattina da parte dei Finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia. I soggetti destinatari dei provvedimenti di perquisizione personale e locale sarebbero ritenuti a diverso titolo coinvolti nella commercializzazione di crediti inesistenti e nelle conseguenti condotte riciclatorie.

Vittoria al debutto nella Volleyball Nations League 2025 per l'Italia di coach Ferdinando De Giorgi che ha iniziato in Canada il suo cammino nella Pool 1 superando per 3-1 la Bulgaria.