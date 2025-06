Inter, Pisa, F1 e volley: le ultimissime

L'Inter ha ufficialmente iniziato la preparazione per il Mondiale per Club FIFA, con la prima seduta di allenamento andata in scena al Campus dell'Università della California di Los Angeles (UCLA). In una Los Angeles avvolta da un cielo grigio, la squadra di Cristian Chivu ha mosso i primi passi verso l'atteso debutto, previsto per martedì 17 giugno alle ore 18 locali

Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Pisa. Adesso è arrivata l'ufficialità a sancire una separazione che era già nell'aria. Il club nerazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto dell'allenatore, artefice del ritorno in Serie A dei toscani a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta.

Alla vigilia del GP Canada piove sulla Ferrari. L’opinione pubblica non abbocca più ai calci lunghi di Fred Vasseur pur di tirare palla avanti e prendere tempo, rinunciando a un’assunzione di responsabilità. In tanto caos un nuovo caso monta attorno a Lewis Hamilton, inevitabilmente riguardando Vasseur., che av Montmelò aveva dichiarato che i piloti avessero avuto due problemi diversi, precisando: «Non diremo quali». Uno ve lo sveliamo noi: sulla Rossa di Hamilton due modifiche relative alle altezze da terra erano state apportate a sua insaputa. Avete letto bene: Lewis non ne sapeva nulla ed è stato informato solo a gara finita, prendendola molto male.

La pallavolo italiana piange la prematura scomparsa, a soli 52 anni, di Barbara Siciliano, atleta di spicco del volley italiano che ha più volte vestito la maglia azzurra partecipando anche ai mondiali del 1994. Nata a Sanremo, è deceduta a Lavagna dove si trovava in vacanza insieme al marito. Ad esserle fatale un malore improvviso di origine cardiaca.