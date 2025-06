Serie B, Italia e Mondiale per club: le ultimissime

La Sampdoria vince e ipoteca l'ultimo posto in palio per la Serie B 25/26: 2-0 a Marassi contro la Salernitana. Come nell'ultima gara tra le due nella regular season, sblocca il gol di Meulensteen, anche stavolta di testa. Curto nel finale regala il doppio vantaggio fondamentale per la squadra di Evani.

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. La Figc ha comunicato di aver conferito l’incarico all'allenatore che nel 2006 si è laureato campione del mondo con gli Azzurri. Gattuso sarà presentato giovedì 19 giugno, alle 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

Il Bayern Monaco ha battuto i neozelandesi dell'Auckland City per 10-0 (6-0) in una partita del gruppo C del Mondiale per club, giocata a Cincinnati. A segno Coman, Boey, Olise, Muller e Musiala.

Prova di forza del Psg campione d'Europa, che debutta nel Gruppo B del Mondiale per club travolgendo l'Atletico Madrid, con un perentorio 4-0 e un dominio apparso a tratti imbarazzante per capacità di possesso e recupero palla dei francesi. Praticamente senza storia la sfida tra le favorite di un raggruppamento completato dai brasiliani del Botafogo e dagli statunitensi Seattle Sounders.