Italia U21, Gasperini, Roma e Sinner: le ultimissime

Termina 1-1 il match che decide la classifica finale del Gruppo A tra Spagna e Italia all'Europeo Under 21. Gli iberici vanno in vantaggio con la rete di Rodriguez al 53', pareggia Pisilli al 59'. Con questo pareggio la Spagna è prima e l'Italia è seconda, ai quarti i ragazzi di Nunziata affronteranno una tra Germania e Inghilterra.

Gian Piero Gasperini è stato presentato oggi alle 12 in conferenza stampa a Trigoria, nel centro sportivo Fulvio Bernardini. "I primi contatti li ho avuti con Ranieri e lui mi ha descritto benissimo la realtà di Roma. Poi ho incontrato la proprietà, persone che hanno un grande entusiasmo, progetti ambiziosi e hanno fatto fatica a raggiungere risultati. Sappiamo benissimo la situazione sul Fairplay, ma la proprietà è forte e ha intenzione di investire", ha esordito.

La Roma ha annunciato la sospensione temporanea della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione. La decisione, comunicata ufficialmente e all'improvviso stamattina, è stata presa per consentire al partner di ticketing di risolvere completamente i problemi tecnici emersi nelle prime fasi della campagna. L’obiettivo è garantire un sistema di acquisto fluido e senza inconvenienti per tutti.

Bella vittoria all'Atp di Halle per Sinner. Jannik in un'ora e trenta si sbarazza in due set (7-5, 6-3) del beniamino di casa Hanfmann. Agli ottavi di finale aspetta di sfidare Bublik. Il match andrà in scena giovedì 19 giugno con orario ancora da definire.