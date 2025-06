Sinner, Napoli, Roma e Mbappè: le ultimissime

Jannik Sinner saluta l'Atp 500 di Halle. L'altoatesino è stato eliminato agli ottavi di finale da Alexander Bublik in tre set (6-3; 3-6; 4-6). Bene invece Flavio Cobolli che ha piegato il canadese Shapovalov raggiungendo i quarti di finale del torneo.

Il Napoli è prossimo a formalizzare l’acquisto del portiere Vanja Milinkovic‑Savic dal Torino. L'accordo è stato trovato intorno ai 18 milioni di euro. I contatti tre le parti si sono tenuti in queste ore per evitare la concorrenza del Manchester United e altri club interessati all'estremo difensore serbo.

Ora è ufficiale, Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club lo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che si conclude con un augurio: "il club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso".

Paura per Mbappé: è ricoverato in ospedale negli Usa. A darne notizia ufficiale è il Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale: "Il nostro giocatore Kylian Mbappé è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure”.