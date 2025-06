Roma, Napoli, Taylor e Luna Rossa: le ultimissime

La nuova Roma di Gasperini prende forma. I tifosi sono pronti, come sempre, a fare la propria parte come evidenziato dal dato parziale relativo al rinnovo degli abbonamenti. Al momento sono 15.000 i rinnovi effettuati. Il ritmo di vendità è molto elevato, i numeri sono ben sopra le più ottimistiche aspettative.

"Juventus? Non ho avuto contatti con nessuno. A chiunque abbiamo provato a cercarmi con terze persone ho sempre risposto che avrei parlato con il club a fine stagione. E solo se l'incontro non avesse soddisfatto le parti avrei apeto a un'altra situazione, avendo un contratto con il Napoli di altri due anni". Antonio Conte ha risposto così, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera sulle voci riguardo un possibile ritorno in bianconero dopo lo Scudetto a Napoli.

Nel match di apertura del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha inizialmente sanzionato il brasiliano Raphael Veiga con il cartellino rosso, ma la decisione è stata poi rettificata grazie all’intervento del VAR. Una svista clamorosa dell’arbitro protagonista in negativo di quella finale di Europa League che la Roma giocò contro il Siviglia.

Luna Rossa si rinforza con l'arrivo di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America. Burling ha firmato per Luna Rossa due mesi dopo aver concluso la sua collaborazione con l'attuale Defender Emirates Team New Zealand, con il quale ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024.