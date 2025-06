Lazio, Aia, Italia e Serie C: le ultimissime

In arrivo un nuovo 'derby' tra Maurizio Sarri e José Mourinho. La Lazio ha ufficializzato altre due amichevoli che la vedranno affrontare in Turchia prima il Fenerbahce dell'ex tecnico della Roma, poi il Galatasaray campione di Turchia. La prima alla Ulker Arena del Fenerbahce mercoledì 30 luglio (ore 20:30 locali, le 19:30 italiane); sabato 2 agosto (ore 21 locali, le 20 italiane) al Rams Park contro il Galatasaray.

Il Consiglio dei Ministri ha modificato ieri l’articolo 583-quater del Codice Penale, equiparando gli arbitri (e "gli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive") ai pubblici ufficiali. La modifica, nata in tempi passati ma nella quale il presidente dell’AIA Zappi ha sempre creduto fortemente, è stata inserita nel DL Sport grazie alla collaborazione del Ministro dello sport, Andrea Abodi.

Il prossimo appuntamento da ct per Gennaro Gattuso è già in calendario: domenica 22 giugno l'allenatore sarà a Dunajska Streda, in Slovacchia, per assistere al quarto di finale dell'Italia Under 21 di Nunziata contro la Germania. Già, proprio in Slovacchia, dove 25 anni fa a Bratislava si laureò campione d'Europa con gli Azzurrini.

La Corte Federale d'Appello ha respinto il reclamo del Trapani avverso la penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontare nella prossima stagione, nel girone C di Serie C, per violazioni di natura amministrativa. Per il club siciliano si apre la strada del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni come ultima possibilità di veder ribaltato il verdetto in sede di giustizia sportiva.