Roma, Europa League, Lazio e tennis: le ultimissime

Ricky Massara si presenta. Queste le sue prime parole: "Tornare in questo club per me è motivo di grande orgoglio. Alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società. I Friedkin? Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista e nel voler conquistare trofei".

L’Europa League è costruita dallo scorso anno secondo lo stesso format della Champions. La finale nel 2026 verrà giocata a Istanbul, nello stadio del Besiktas, il 20 maggio. L’accesso al tabellone principale viene garantito automaticamente da alcuni piazzamenti ottenuti nei campionati e nelle coppe nazionali, come nel caso di Roma e Bologna. In altri casi servono invece i turni preliminari, che cominciano il prossimo 10 luglio. Il sorteggio del maxigirone si terrà a Nyon il 29 agosto. La prima giornata è prevista invece il 24/25 settembre.

Spunta dall’Olanda un’idea per la Lazio. Guus Til, trequartista in uscita dal Psv Eindhoven. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e sta ricevendo richieste dall’Inghilterra. Piace in Premier. Il suo nome non è sfuggito ai radar di Formello, anzi già all’inizio di maggio era stato accostato al club biancoceleste.

L’ATP 500 di Halle può vantare una finale di alto livello: ad affrontarsi saranno Alexander Bublik e Daniil Medvedev. Il match è in programma domani, domenica 22 giugno alle ore 15:00 sulla OWL Arena.