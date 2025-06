Italia U21, Roma, Mondiale per Club e tennis: le ultimissime

La Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata questa sera sfida nei quarti di finale degli Europei di categoria i pari età della Germania. Chi si qualifica in semifinale troverà la vincente tra Francia e Danimarca. ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Ruggeri, Pirola, Coppola, Zanotti; Ndour, Prati, Fabbian; Casadei; Baldanzi, Gnonto.

Tre anni dopo, Nayef Aguerd. Il colosso dominante del Marocco semifinalista ai Mondiali era un vecchio pallino di José Mourinho, ora la Roma ci sta riflettendo. Il suo cartellino appartiene al West Ham, che tuttavia sembra pronto a venderlo a due anni dalla scadenza del contratto. Massara potrebbe sfruttare la linea già calda per concludere la trattativa ma sta riflettendo perché Aguerd, come N’Dicka, giocherà la Coppa d’Africa.

Secondo impegno in questo Mondiale per Club per la Juve di Igor Tudor, oggi chiamata ad affrontare il Wydad Casablanca nella splendida cornice di Philadelphia. La sfida andrà in scena oggi, domenica 22 giugno, alle ore 18 al "Lincoln Financial Field" e sarà visibile solo su Dazn.

Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel WTA 500 di Berlino: andranno a caccia del primo titolo di coppia su erba. A contendere loro la vittoria in finale sarà il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. La sfida è in programma domenica 22 giugno con orario di inizio intorno alle 14. La gara verrà trasmessa in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport.