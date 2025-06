Under 21, Serie B, Juve e tennis: le ultimissime

Italia, l'orgoglio non basta: la Germania passa ai supplementari e va in semifinale all'Europeo Under 21. Gli azzurrini di Nunziata vanno avanti con Koleosho, poi subiscono la rimonta dei tedeschi. In 9 riescono a portare il match oltre il tempo regolamentare grazie ad Ambrosino, ma poi devono arrendersi

Succede tutto e di più. Salernitana avanti con un gol di Ferrari, poi annullato dal Var. Due minuti più tardi la rete di Coda, poi il raddoppio di Sibilli. Cresce la protesta dei tifosi granata e al 65’ piovono seggiolini e petardi in campo. L’arbitro Doveri ferma il match, tutti negli spogliatoi. Si riprende per una manciata di secondi prima del triplice fischio. La Samp festeggia la permanenza in Serie B: 2-0 all’andata, 2-0 al ritorno che non verrà omologato per ko a tavolino. Salernitana in Serie C.

La Juventus non sbaglia contro il Wydad Casablanca e si porta a un passo dall'accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club: finisce 4-1 a Philadelphia.

Per Alexander Bublik è arrivata la ciliegina sulla torta a una settimana da incorniciare. Il tennista kazako, approdato in finale nell'ATP 500 di Halle dopo aver sconfitto - tra gli altri - il numero uno al mondo, Jannik Sinner, si è laureato campione in Germania.