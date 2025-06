Osimhen, Serie B, Nba e Pogba: le ultimissime

L’Al Hilal ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro per Osimhen: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio.

La parola fine sul playout di serie B la scriverà il giudice sportivo, Ines Simona Immacolata Pisano. L’esito, è ovviamente, scontato, praticamente granitico. Non può esserci altra strada, dopo quanto visto ieri sera all’Arechi di Salerno, che la sconfitta a tavolino (il risultato sul campo al momento della sospensione era di 0-2 per la Sampdoria, cosa che di fatto non cambia l’esito sportivo della sfida) ma soprattutto una pesante squalifica del campo, con possibilità (alta) di porte chiuse in campo neutro, e un’altrettanta severa ammenda pecuniaria.

Gli Oklahoma City Thunder scrivono la storia e conquistano il loro primo titolo NBA dal trasferimento da Seattle nel 2008. In una tesissima Gara 7 delle Finals, la squadra di coach Mark Daigneault ha battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3 e sollevando per la prima volta il Larry O’Brien Trophy con il nome di "Thunder".

Paul Pogba (32) è pronto a firmare con il Monaco il contratto biennale. Dopo lunghi colloqui, iniziati ad inizio giugno, è ad un passo il ritorno del centrocampista francese a parametro zero. A nulla è servito il tentativo dell’Al-Ittihad: il transalpino aveva deciso da tempo di accettare le condizioni del club della Ligue1.