Lazio, Serie B, Napoli e tennis: le ultimissime

A pochi giorni dal suo 38° compleanno, Pedro ha rinnovato per un altro anno con la Lazio. Intervistato dal quotidiano spagnolo El Dia, lo spagnolo ha parlato di questo e tanto altro ancora: "Sono contento del rinnovo del contratto di un anno. La verità è che sono felice a Roma. La Lazio è una squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore".

Il giudice sportivo Ines Pisano "vista la gravità dei fatti" ha deciso di infliggere la sconfitta per 3-0 a tavolino al club granata (che si somma alla vittoria dei doriani per 2-0 all'andata) con l'obbligo di disputare le prossime due gare nella stagione 2025/26 a porte chiuse. È così ufficiale la retrocessione della squadra di Marino in Serie C, mentre i liguri si salvano e rimangono quindi in Serie B.

Il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro per il raduno previsto dal 30 luglio e che durerà due settimane. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, avrebbe avanzato una proposta ad Aurelio De Laurentiis per un'amichevole di richiamo locale tra il Napoli e il Pescara. La prima uscita stagionale dei campioni d’Italia sul campo sangrino dovrebbe essere contro il Paris FC, la seconda partita vedrà impegnata la formazione campana contro il Girona, mentre l’ultima amichevole sarà contro i greci dell’Olympiacos FC.

Buona la prima per Lorenzo Sonego (n.48 Atp) sull'erba inglese del 'Lexus Eastbourne Open' (Atp 250 con 756.875 euro di montepremi), dove ha sconfitto in due set (6-2, 6-4) il 25enne ungherese Fabian Marozsan (n.58 Atp).