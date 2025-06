Mondiale per Club, Inter, tennis e basket: le ultimissime

Notte di verdetti nel gruppo A del Mondiale per Club. L'Inter Miami di Lionel Messi, avanti 2-0 contro il Palmeiras, si fa raggiungere dai brasiliani nella terza e ultima giornata della fase a gironi (2-2 il finale) mancando così l'appuntamento con il primo posto nel gruppo A. Il Verdao vola agli ottavi dove sfiderà il Botafogo in un derby da urlo mentre per la 'Pulce' c'è il suggestivo confronto con il suo recente passato, il Paris Saint-Germain.

Roma, è diventata ufficiale una cessione che era nell’aria da un po’, quella di Nicola Zalewski, il suo riscatto diventa ufficiale e il suo cartellino diventa di proprietà dell’Inter. Alla Roma andranno i 6,5 milioni pattuiti a gennaio.

Prosegue positivamente l’avventura di Mattia Bellucci sull’erba del Lexus Eastbourne Open, torneo ATP 250 in corso in Gran Bretagna e dotato di un montepremi di 756.875 euro. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, attualmente numero 74 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso al secondo turno del main draw superando con autorità Quentin Halys, battuto con il punteggio di 6-4 6-2.

Il girone di qualificazione è stato esaltante, con tre successi in altrettante partite sul parquet di Bologna contro Lituania, Slovenia e Serbia. Ora la fase finale degli Europei di basket femminile si sposta in Grecia dove questa sera l'Italia di Capobianco sfiderà la Turchia per centrare l’accesso in semifinale. La sfida dei quarti di finale Italia-Turchia in programma al Pireo di Atene avrà inizio alle 19.30.