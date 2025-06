Napoli, Lazio, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Il Napoli si avvicina a Noa Lang. Passi avanti nelle ultime ore per l'esterno offensivo del PSV Eindhoven, grande protagonista nell'ultima edizione della Champions League contro la Juve di Thiago Motta. Il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato in giornata l'accordo con il giocatore e ora punta a stringere con la società biancorossa.

Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto che Mattia Zaccagni si è sottoposto ad un intervento chirurgico mininvasivo programmato da tempo per risolvere una "Groin Pain Syndrome". L'operazione è perfettamente riuscita e rientra in un percorso definito in anticipo finalizzato alla ripresa dell'attività sportiva. Osserverà un breve periodo di convalescenza, poi riprenderà il programma di riatletizzazione.

La Fiorentina ha riscattato Albert Gudmundsson. Il club di Rocco Commisso ha esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del talento islandese, reduce da una stagione caratterizzata da alti e bassi, nonché condizionata da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto ai box. Emesso il comunicato ufficiale da parte della società viola.

Debutto amaro sull'erba dell'Atp 250 di Eastbourne per Flavio Cobolli, che nel primo turno del torneo inglese è stato travolto dal britannico Jacob Fearnley. Il 23enne tennista romano ha ceduto il passo al coetaneo scozzese, che agli ottavi sfiderà ora lo statunitense Marcos Giron.