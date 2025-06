Inter, Fiorentina, Lazio e Europei U21: le ultimissime

Brutte notizie in casa Inter: Hakan Calhanoglu salterà la partita contro il River Plate per infortunio. Christian Chivu dovrà fare a meno del suo centrocampista per l'ultima decisiva partita del girone del Mondiale per Club. Sfida importantissima che il turco salterà per un risentimento al soleo.

Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club toscano ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l’arrivo del centrocampista con le foto della firma del contratto al Viola Park. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo dall’Empoli. Un’operazione da 10 milioni euro per il club gigliato che ha vinto la concorrenza di diverse squadre.

La Lazio ha esercitato il controriscatto per Romano Floriani Mussolini. Ad annunciarlo è stato la Juve Stabia, club in cui il calciatore aveva militato nell'ultima stagione e che lo aveva riscattato. I biancocelesti, però, avevano il diritto alla contro opzione e la hanno utilizzata.

L'Europeo Under 21 si deciderà tra Inghilterra e Germania. In Slovacchia, dove sta andando in scena il torneo, l'Inghilterra ha battuto l'Olanda con il punteggio di 2-1. Decisivo il solito Elliott, attaccante classe 2003 in forza al Liverpool. Mentre i tedeschi, usciti vincitori dai quarti contro gli Azzurrini, eliminano la Francia battendola per 3-0. La finale dell'Europeo U21 è in programma per sabato 28 alle 21.