Lazio, Juve, Como e Battocletti: le ultimissime

Dopo una giornata turbolenta, in casa Lazio torna il sereno. Il blocco del mercato da parte della Covisoc ha creato una situazione piuttosto accesa all’interno dell’ambiente biancoceleste, ma il tecnico Maurizio Sarri - nonostante i vincoli del mercato - ha deciso di rispettare gli impegni presi con il presidente Claudio Lotito. Una scelta d’amore non si ferma davanti alle prime criticità di una stagione che si preannuncia complessa.

Brutte notizie per Tudor in casa Juventus: dopo la pesante sconfitta con il Manchester City, che non ha comunque compromesso il cammino dei bianconeri, qualificati agli ottavi di finale del Mondiale per club, è arrivato anche il verdetto sulle condizioni del giovane Nicolò Savona, vittima di un infortunio alla caviglia.

Como scatenato sul mercato: dopo l'ufficialità dell'arrivo di Baturina, dopo il tandem milanista Thiaw-Morata sulla via del Lago, il club chiude anche per l'arrivo di Jesus Rodriguez. L'ala sinistra classe 2005 arriva al Betis

Nadia Battocletti si conferma su livelli di eccellenza nella gara dei 5000 metri. L’azzurra vince la medaglia d’oro con il tempo di 15’56”01. Altri apprezzabili risultati arrivano nella gara degli 800 metri maschili dove Francesco Pernici conquista il secondo posto ottenendo il primato personale con il tempo di 1’44”39.