Immobile, Bernabè, Milan e MotoGP: le ultimissime

La trattativa per portare Ciro Immobile al Bologna sta entrando nel vivo. Il lavoro diplomatico di Alessandro Moggi con il Besiktas sta per chiudersi positivamente: l’ex attaccante della Lazio dovrebbe liberarsi a zero con una buonuscita dal club turco.

Juan Bernabé, l'ex falconiere della Lazio, che per anni ha fatto volare l'aquila Olympia prima delle partite interne del club biancoceleste, è stato sfrattato dal centro sportivo di Formello. Si è chiusa così una lunga pagina, iniziata con il licenziamento (dopo alcuni video diffusi) del falconiere e proseguita con una serie di botta e risposta a distanza. Bernabè era rimasto all'interno del centro sportivo biancoceleste. Oggi, è arrivato lo sfratto

Il Milan saluta ufficialmente Joao Felix, all'alba della scadenza del prestito dal Chelsea. Il fantasista portoghese, dopo sei mesi in chiaroscuro in maglia rossonera, farà ritorno alla base, in attesa di una nuova occasione. Sui social, il "grazie" del Milan e dei tifosi del Diavolo.

Il Gran Premio d'Olanda entra nel vivo. Dopo le qualifiche è il momento della Sprint Race, minigara del sabato che fa da antipasto alla gara di domenica. Marquez trionfa davanti al fratello Alex, Bagnaia Quinto.