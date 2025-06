Inter, Europei U21, Atalanta e Pogba: le ultimissime

È fatta per l'arrivo all'Inter di Ange Yoan Bonny, l'attaccante classe 2003 che lo scorso anno ha incantato con la maglia del Parma. È lui il bomber scelto dai nerazzurri come prima alternativa a capitan Lautaro Martinez e Thuram. L'inserimento dello Stoccarda, che ha anche rilanciato, non ha scalfito l'intesa ormai raggiunta tra nerazzurri e gialloblu.

L'Inghilterra di Lee Carsley vince l'Europeo Under 21, battendo la Germania al termine dei tempi supplementari. Decisive le reti di Elliott, Hutchinson e Rowe, match winner al secondo minuto dell'extra-time. Ai tedeschi, non bastano Weiper e Nebel.

Con Ruggeri in direzione Atletico Madrid, l'Atalanta ha subito accelerato per l'arrivo del suo sostituto: si tratta di Honest Ahanor. Il club bergamasco è vicinissimo all'arrivo dell'esterno sinistro del Genoa. Il classe 2008 arriverebbe dal Genoa per 15 milioni di euro più bonus: la cifra totale dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni.

Dopo settimane di voci e trattative, ora è ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. Il centrocampista francese tornerà a giocare nella prossima stagione dopo la squalifica per doping, scaduta lo scorso marzo. Contratto biennale fino al 2027 per l'ex Juventus.