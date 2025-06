Roma, Bologna, Sinner e Fognini: le ultimissime

Tagliafico per la Roma come Kolasinac era per l’Atalanta. L’idea circola con insistenza nelle stanze dei bottoni a Trigoria, perché rappresenta un’occasione di mercato e un’opzione tattica: a 33 anni da compiere Tagliafico è in scadenza di contratto con il Lione, peraltro appena retrocesso d’ufficio per problemi finanziari, e si può quindi prendere a parametro zero.

Manca pochissimo allo sbarco di Ciro Immobile al Bologna. Certo è che nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti molto importanti. Il Besiktas sembra entrato finalmente nell’ordine di idee di accontentare Ciro, non soltanto liberandolo a zero ma garantendogli anche 2/2,5 milioni di euro dei 6 dell’ingaggio. Sembra in via di risoluzione anche quello che era l’ultimo ostacolo da superare sulla durata del contratto.

Comincerà contro un connazionale il cammino di Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, è stato infatti sorteggiato contro Luca Nardi. L'incontro di primo turno tra i due è in programma martedì 1 luglio con orario e campo ancora da definire.

Entrato in tabellone a Wimbledon in extremis, Fabio Fognini ha pescato al primo turno nientemeno che Carlos Alcaraz, due volte campione in carica. L'incontro di primo turno tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz è in programma lunedì 30 giugno sul Centrale alle ore italiane 14:30. Come da tradizione, è infatti il campione in carica a calcare per primo il palcoscenico più prestigioso.