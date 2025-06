Roma, Inter, Fiorentina e Wimbledon: le ultimissime

Il Besiktas è vicino a un accordo con la Roma per acquistare il cartellino di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il club ha convinto l’inglese, che a breve volerà in Turchia, appena l’accordo tra i club verrà messo nero su bianco. L'accordo non è totale: ballano ancora alcune cifre, soprattutto sotto la voce delle commissioni.

L'Inter vuole staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale per club. Tra il dire e fare ci sono i brasiliani del Fluminense. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; S. Esposito, Lautaro.

La Fiorentina non ha messo solo gli occhi su Bernabé del Parma. Di sicuro i gialloblù non intendono venderlo. O meglio, non lo hanno messo nella lista degli esuberi. Ecco perché continuano a valutarlo una cifra parecchio alta, cioè più di 20 milioni. La Viola avrebbe quindi vitato su Sohm, che i Ducali valutano qualcosa come 10-12 milioni. Dunque molto più accessibile di Bernabé.

Si alza finalmente il sipario sul torneo di Wimbledon. Lo Slam londinese parla fin da subito italiano con ben sette azzurri protagonisti nella giornata inaugurale. In campo la finalista uscente Jasmine Paolini e un ex finalista come Matteo Berrettini. Il tennis italiano si affida infine a Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. L'appuntamento è dalle ore 12:00, mentre sui due campi principali si comincia rispettivamente alle 14:00 e alle 14:30.