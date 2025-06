Inter, Roma, Napoli e Fognini: le ultimissime

L'Inter di Chivu esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Dopo il primo posto nel gruppo E nella fase a gironi, i nerazzurri, al Bank of America Stadium di Charlotte, crollano contro il Fluminense di Portaluppi, nel primo match in assoluto tra una squadra italiana e una brasiliana in questa competizione, che accede così ai quarti di finale.

Estate di profondi cambiamenti in casa Roma. Dopo aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gian Piero Gasperini e il ruolo di direttore sportivo all'ex Milan Frederic Massara, i giallorossi si preparano ad accogliere anche il nuovo team manager. Il nuovo team manager della Roma è infatti Vincenzo Todaro che, nella stagione appena conclusa, ha lavorato nel Venezia in sinergia con l'ormai ex tecnico Eusebio Di Francesco.

Giornata di saluti in casa Napoli, all'alba dell'apertura ufficiale della sessione estiva di mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis, attraverso una nota sui propri canali, ha salutato Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet, pronti a tornare alle rispettive società d'appartenenza.

L'ultima partita di Fognini a Wimbledon è un'opera d'arte, uno spettacolo raro, commovente. Forse nemmeno Fabio si aspettava di giocare così bene, con questa continuità, con una tale efficacia contro un avversario mostruoso, che regge l'urto di una partita inaspettata che psicologicamente poteva giocare brutti scherzi. Alla fine lo spagnolo vince al quinto set 5-7, 7-6 (5), 5-7, 6-2, 1-6 e accede al secondo turno di Wimbledon, ma gli applausi sono tutti per l'azzurro che si prende la meritata standing ovation per un match giocato ad un livello sorprendente