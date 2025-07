Fiorentina, Monza, Roma e Abraham: le ultimissime

Attraverso un comunicato ufficiale la Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Mattia Viti dal Nizza. "Quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina l'ho detto subito alla famiglia...non mi sembrava vero. Mi piace il centro di Firenze, è stata la mia città da ragazzo e non vedo l'ora di giocare al Franchi", ha detto il giocatore dopo l'arrivo al Viola Park.

La Fininvest ha ufficializzato l'accordo per la cessione dell'AC Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures, assistito dallo Studio Tonucci & Partner, che prevede un primo trasferimento dell'80% delle quote questa estate. Poi, il restante 20%, sarà ceduto entro giugno 2026. "Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua", si legge nel comunicato.

La Roma è a un passo da Antonio Arena, attaccante, classe 2009, di proprietà del Pescara. Nell'operazione può entrare Matteo Plaia, diciannovenne difensore centrale della Primavera giallorossa nell'ultima stagione in prestito al Perugia.

Tammy Abraham è pronto a diventare un nuovo giocatore del Besiktas. La formula dell'operazione: prestito oneroso, per 2 milioni di euro, più un riscatto obbligatorio fissato a 13. Il giocatore è in viaggio verso la Turchia per completare le formalità burocratiche preludio al suo trasferimento nella Süper Lig.