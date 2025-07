Juve, Bologna, Atalanta e Wimbledon: le ultimissime

Jonathan David si prepara a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Fissate le visite mediche con il club bianconero, che andranno in scena nella mattinata di venerdì. Accordo quinquennale dopo l'eliminazione della squadra di Tudor dal Mondiale per Club.

È fatta per il ritorno in Italia di Ciro Immobile, che, dopo la stagione trascorsa in Turchia, ha trovato l'intesa con il Besiktas per la rescissione consensuale del contratto. Ora l'attaccante napoletano potrà firmare per il Bologna.

Kamaldeen Sulemana è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta. L'attaccante ghanese ritrova Ivan Juric in nerazzurro, dopo la sfortunata parentesi vissuta insieme al Southampton in Premier League. Il classe 2002 arriva a titolo definitivo e va a rinforzare il reparto offensivo dei bergamaschi.

Termina l'esperienza a Wimbledon di Jasmine Paolini dopo il ko contro Kamilla Rakhimova. La numero uno d'Italia esce al secondo turno contro la numero 80 del ranking Wta: la tennista russa si impone in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.