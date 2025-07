Roma, Milan, Sinner e Italia femminile: le ultimissime

"In bocca al lupo per il futuro, Tammy!". Così la Roma attraverso i propri canali ufficiali ha salutato Abraham, la cui cessione ai turchi del Besiktas è stata ufficializzata oggi. E dopo il post social pubblicato dal 27enne attaccante inglese e il comunicato del club di Istanbul, ora è arrivata anche la nota della società giallorossa che illustra anche i dettagli dell'affare.

Ufficiale l'acquisto di Samuele Ricci da parte del Milan, che pubblica sui social le immagini del giocatore, accompagnate dal comunicato stampa che tratteggia gli estremi dell'accordo. L'accordo è stato raggiunto a fronte di un esborso da 23 milioni di euro, più 1,5 di bonus, nonché il 10% su un'eventuale futura rivendita.

Dopo il successo contro Luca Nardi, Jannik Sinner è tornato in campo per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha sfidato Aleksandar Vukic e ha vinto la sfida in tre set (6-1, 6-1, 6-3) contro un avversario che ci ha messo troppo tempo a reagire. Al prossimo turno Sinner dovrà affrontare Pedro Martinez.

Esordio vincente per l'Italia all'Europeo femminile. A Sion, in Svizzera, la Nazionale guidata da Andrea Soncin ha battuto il Belgio per 1-0 grazie a una rete segnata in chiusura di primo tempo da Arianna Caruso. Inizia con tre punti l'avventura delle Azzurre nel girone B, del quale fanno parte anche la Spagna e il Portogallo.