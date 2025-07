Under 21, Juve, Napoli e Polonara: le ultimissime

Potrebbe essereil prossimo allenatore dell'Italia Under 21 al posto di Nunziata.. L'ex tecnico del Pescara è, a questo punto, il favorito per la panchina della seconda nazionale azzurra.

Jonathan David è arrivato in Italia. Il nuovo attaccante della Juve è sbarcato a Malpensa e ora viaggerà in direzione Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto.

Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli. Quella di ieri è stata una giornata importante. Contatti continui tra i due club per arrivare alla fumata bianca. Si riduce ed è ora minima la distanza tra domanda e offerta.

Achille Polonara, uno dei volti più noti e amati del basket italiano, sta affrontando una nuova durissima battaglia. Dopo la diagnosi di leucemia mieloide arrivata il 16 giugno scorso, proprio durante le finali Scudetto della sua Virtus Bologna contro Brescia, il giocatore ha deciso di trasferirsi a Valencia per ricevere cure più mirate. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso una storia Instagram