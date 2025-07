Sarri, Nico Williams, Diogo Jota e Roma femminile: le ultimissime

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport - Stadio, è tra i protagonisti premiati al Premio Sportilia 2025. L’evento, in programma il 7 luglio e giunto alla 27ª edizione, celebra ogni anno personalità di spicco nel mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra i premiati anche l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

"Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia gente, questa è casa mia. Aupa Athletic!": così Nico Williams ha annunciato la clamorosa decisione di rinnovare con l'Athletic Bilbao. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Barcellona, tanto che i tifosi baschi erano insorti contro di lui, vandalizzando anche un murales dedicato a lui e al fratello Inaki, due simboli del club. Ora la decisione sconvolgente con il prolungamento del contratto fino al 2035.

L'intera comunità calcistica è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, deceduti mercoledì notte a Zamora, nel nord della Spagna, in seguito a un drammatico incidente stradale. Le salme di Diogo Jota e André Silva, già dimesse dall'istituto di Medicina Legale di Zamora, sono arrivate giovedì sera a Gondomar. I funerali si terranno sabato mattina alle ore 10 presso Igreja Matriz de Gondomar, come confermato dal quotidiano portoghese A Bola. La veglia funebre invece è prevista per oggi (venerdì 4 luglio) intorno alle ore 16.

Luca Rossettini è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra femminile dell'AS Roma. L'ex difensore raccoglie l'eredità lasciata da Alessandro Spugna e ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto biennale.