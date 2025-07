Diogo Jota, Musiala, Sinner e Sonego: le ultimissime

L'ultimo saluto a Diogo Jota e ad André Silva. A Gondomar, città natale dei due fratelli, oggi 5 luglio è stato il giorno dei funerali dei due fratelli calciatori, che hanno perso la vita lo scorso 3 luglio in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora. A omaggiare la memoria dei due, molti compagni di nazionale e del Liverpool.

Dopo il contrasto con Musiala, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia (apparso subito molto serio) prima dell'intervallo del quarto di finale del Mondiale per Club tra Psg e Bayern, Donnarumma non è riuscito a trattenere le lacrime in campo, affranto per quanto era accaduto all'avversario. E al termine del match, vinto 2-0 dai parigini, il portiere azzurro ha voluto subito dedicargli un pensiero attraverso i social.

Dopo aver superato Nardi e Vukic senza tentennamenti, Jannik Sinner travolge anche Pedro Martinez nel terzo turno del torneo di Wimbledon. Sull'erba di Londra, il numero uno del mondo stacca il pass per gli ottavi di finale contro lo spagnolo, numero 52 del ranking Atp, battuto 6-1, 6-3, 6-1 dopo un'ora e 55' di partita.

Un grandissimo Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale di Wimbledon battendo l'americano Brandon Nakashima. Il match si chiude dopo cinque set, con il punteggio di 6-7(5), 7-6(8), 7-6(2), 3-6, 7-6(3) e una durata totale che ha superato le 5 ore di gioco. A risolvere una partita così equilibrata è stato il super tie-break, vinto per 10-3.