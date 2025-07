Napoli, Neuer, F1 e Wimbledon: le ultimissime

Dopo aver definito l’acquisto di Noa Lang con il Psv, il Napoli ha ridefinito anche l’accordo con il Bologna per Sam Beukema: 32 milioni di euro, o giù di lì, e un contratto di cinque anni per Sam. Due olandesi in un colpo solo, per un investimento totale di circa 60 milioni

«Uscire in quel modo è un rischio. Accetti il rischio di far infortunare l'avversario. E dopo, non succede nulla». Neuer ci va giù pesante con Donnarumma dopo l'infortunio di Musiala. Il portiere del Bayern ha anche definito gli italiani «molto emotivi. lo avrei reagito diversamente».

A Silverstone va in scena la dodicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. L’olandese Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali e parità dalla pole position. Il Gran Premio di F1 della Gran Bretagna si correrà sul circuito di Silverstone e avrà inizio alle ore 16.00.

Elisabetta Cocciaretto ha dato tutto ciò che aveva, ma dopo 2 ore e 50 minuti ha dovuto cedere il passo a Belinda Bencic. Si è dunque interrotto al terzo turno il cammino della tennista marchigiana, grande protagonista nello Slam londinese