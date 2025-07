Roma, Davide Ancelotti, Sinner e Cobolli: le ultimissime

Alla Roma servono almeno quattro titolari e in totale sette-otto novità. I nomi fatti da Gasperini sono il brasiliano Wesley del Flamengo, Krstovic del Lecce e Mikautadze del Lione. Piace anche il centrocampista di gamba e sostanza, O’Riley, oltre alla seconda punta Laurienté del Sassuolo. Per la difesa Lucumì, ma la trattativa non è semplice.

È tutto pronto, Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Botafogo. L'allenatore lascia lo staff di papà Carlo dopo oltre 13 anni insieme. Poco più di un mese dopo l'ufficialità dell'arrivo nella nazionale brasiliana, Ancelotti jr lascerà la Seleçao per il suo esordio sulla panchina di una prima squadra.

Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon sui prati di Church Road: il suo prossimo avversario sarà Grigor Dimitrov. L'incontro di ottavi di finale tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov è in programma oggi lunedì 7 luglio, probabilmente sul Centrale, con orario ancora da definire.

Il cammino di Flavio Cobolli sui prati di Wimbledon sta andando oltre ogni aspettativa. Il suo prossimo avversario nel torneo sarà il croato Marin Cilic. L'incontro di ottavi di finale è in programma oggi lunedì 7 luglio con orario e campo ancora da definire.