Cobolli, Allegri, Theo e Messi: le ultimissime

Al via la seconda era di Massimiliano Allegri al Milan. L'allenatore livornese torna a sedersi sulla panchina rossonera a undici anni di distanza dalla prima volta, dopo il periodo dal 2010 al 2014, lasso di tempo in cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, lo stesso Allegri ha commentato il suo ritorno. Sul ritorno lo stesso allenatore ha commentato: "Avevo i capelli..." scatendando la risata da parte dei presenti in sala stampa. Quindi, su quanto è cambiato: "Sono cambiato grazie alle esperienze. Non penso che i giovani siano più o meno bravi degli anziani, semplicemente tutto passa dalle esperienze. Tra un mese faccio 58 anni: rispetto al primo Milan sono una persona completamente diversa.

Prosegue la rivoluzione in casa Milan. Theo Hernandez sarà un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Il terzino francese lascia i rossoneri dopo sei anni per iniziare la nuova esperienza in Arabia Saudita. Tutto definito per il trasferimento dell'ex Real Madrid alla corte di Simone Inzaghi, reduce dall'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale per Club.

Secondo quanto scrive il portale del giornale francese L'Equipe, il club saudita dell'Al-Ahli sta pensando di ingaggiare Lionel Messi a partire da dicembre, una volta scaduto il contratto del campione argentino con l'Inter Miami. Non è un segreto che l'Arabia Saudita abbia già tentato Messi nell'estate del 2023, alla scadenza del suo contratto con il Psg.