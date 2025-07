Sinner, Lazio, Roma e Sonego: le ultimissime

Dopo aver battuto Martinez, Sinner ha superato anche Dimitrov. Una vittoria amara per il numero uno del mondo che, mentre si trovava in svantaggio per 2 set a 0, ha assistito all'infortunio del suo avversario. Una scena molto toccante quella che ha coinvolto Sinner e Dimitrov, con il bulgaro in lacrime per il dolore muscolare al petto percepito dopo un servizio e l'azzurro che si è subito interessato delle condizioni dell’avversario.

La Lazio è pronta a svelare la nuova maglia home per la stagione 2025/26. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 8 luglio alle ore 10, quando il club biancoceleste mostrerà ufficialmente la divisa che accompagnerà la squadra all’Olimpico. Nel frattempo, sui canali social del club è stato pubblicato un primo video teaser che ha già acceso la curiosità dei tifosi.

Un'atmosfera da favola quella che troverà la nuova Roma di Gian Piero Gasperini a Liverpool nel pomeriggio di sabato 9 agosto (ore 15 inglesi, le 16 italiane), giorno in cui è in programma l'amichevole di lusso nel nuovo stadio dell'Everton, altro club di proprietà dei Friedkin che ha abbandonato il Goodison Park e ha ora nell'Hill Dickinson Stadium la sua nuova 'casa'. I biglietti per il settore riservato ai tifosi romanisti (118-119-120) sono in vendita da oggi (7 luglio), esclusivamente online sul sito ufficiale dell’Everton FC.

Niente da fare per Lorenzo Sonego, che si ferma agli ottavi di finale a Wimbledon. Reduce dall'entusiasmante vittoria al terzo turno con l'americano Nakashima, superato dopo oltre 5 ore di battaglia, il tennista piemontese (n.47 del ranking Atp) si è battuto alla sua maniera sul Campo 1 contro un altro statunitense, il 22enne mancino Ben Shelton.