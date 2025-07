Lazio, Roma, Inter e Wimbledon: le ultimissime

La Lazio ha presentato la sua nuova maglia 'Home' firmata Mizuno per la stagione 2025/26. I modelli scelti nel video pubblicato sui social sono Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella, Mario Gila, Adam Marusic e il Taty Castellanos, oltre ad alcune calciatrici della Lazio Women.

La Roma presenta ufficialmente il nuovo Kit Home 2025/26, ideato insieme ad Adidas in vista della stagione che vedrà esordire Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Ad esaltare l'identità visiva del club, il wordmark ufficiale "AS ROMA" sul retro del colletto, che accentua la modernità dello stile.

Inter, riorità Leoni per la difesa. Ma da qui in poi ogni acquisto dipenderà dalle uscite. Calhanoglu via solo in caso di offerta adeguata (sotto i 30 milioni non si scende), altrimenti il turco resterà perché è un giocatore troppo importante per essere svenduto o regalato.

L'epilogo peggiore per una partita che si era messa malissimo. Alla fine è però Jannik Sinner a staccare l'ultimo pass disponibile per i quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov. Scampato lo spavento dell'eliminazione, il numero uno al mondo troverà al prossimo turno Ben Shelton. L'incontro di quarti di finale che vedrà impegnato Jannik Sinner contro Ben Shelton è in programma mercoledì 9 luglio con orario e campo ancora da definire.