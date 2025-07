Lotito, Sinner, Roma e Nba: le ultimissime

Claudio Lotito ha avuto un malore in Senato. Il presidente della Lazio adesso è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per dei controlli, dove dovrebbe rimanere anche questa notte per ulteriori accertamenti.

Jannik Sinner ha annullato l'allenamento che aveva fissato per oggi (8 luglio) ad 'Aorangi Park' alla vigilia del quarto di finale contro Ben Shelton a Wimbledon. La seduta era stata programmata per le ore 16 di Londra (le 17 italiane) dal numero uno del mondo, che in mattinata si è sottoposto a una risonanza magnetica per chiarire l'entità del problema al gomito causato dalla caduta che lo ha visto sfortunatamente protagonista nel match degli ottavi contro Grigor Dimitrov

Tutto fatto per il rinnovo di Mile Svilar. Il numero uno giallorosso, premiato come miglior portiere dello scorso campionato, ha trovato l'accordo con il club per prolungare ed adeguare il suo contratto. Una trattativa iniziata nei mesi scorsi e che è arrivata ormai alla conclusione. La Roma si è assicurata la firma del portiere ed ha allontanato tutte le pretendenti.

La maledizione dell'ultima partita colpisce ancora. Tyrese Haliburton, stella degli Indiana Pacers e protagonista assoluto della stagione NBA, salterà interamente l'annata 2025-26 dopo la rottura del tendine d'Achille nel primo quarto di Gara-7 delle finali NBA contro gli Oklahoma City Thunder. L'infortunio è avvenuto senza alcun contatto, mentre il giocatore cercava di penetrare verso il canestro. A confermare la gravità della situazione è stato Kevin Pritchard, presidente dei Pacers.