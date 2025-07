Roma, Svilar, Lotito e Sinner: le ultimissime

"Leandro Paredes giocherà nel Boca Juniors". Dall'Argentina rimbalza la notizia di significativi passi in avanti per il ritorno in Sudamerica del centrocampista della Roma. Secondo quanto riferito da Diario Olé: "Ci sono stati passi in avanti per lo svincolo di Paredes ed è ormai tutto pronto. Può riabbracciare la sua squadra del cuore. La trattativa ha avuto una svolta. Non c'entra clausola rescissoria, ma è stata decisiva una trattativa più diretta. Tutto si è concluso nel migliore dei modi".

Il prolungamento del contratto ancora non è ufficiale, ma l'accordo è stato trovato e il suo messaggio su Instagram ne è la prova: Mile Svilar rinnova con la Roma fino al 2030. Questo il messaggio scritto sul suo ultimo post: "Emozioni uniche… Solo i Romanisti capiscono. Forza Roma".

Claudio Lotito, come riportato da LaPresse, ha smentito le voci di un presunto problema respiratorio al telefono: "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti. Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?". Versione successivamente confermata anche dallo staff di Claudio Lotito: "Ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore".

Allarme rientrato per Jannik Sinner in vista del match di quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton. Darren Cahill, supercoach dell'azzurro, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni ai microfoni di Tennis Now: "Siamo andati sui campi al coperto e gli abbiamo passato la palla per 20-30 minuti, giusto per fargliela sentire. Starà bene, è stato bello tornare in campo, è impossibile per lui prendersi un giorno di riposo."