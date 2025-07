Roma, Mancini, Inter e Sinner: le ultimissime

Dal tavolo della trattativa parlano di distanze «non incolmabili». Significa che la Roma è molto vicina al primo colpo sudamericano: Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras, potrebbe presto partire dal Brasile in direzione Trigoria.

Oggi Gianluca Vialli avrebbe spento 61 candeline. Tra i tanti messaggi apparsi sui social in queste ore, fra tifosi, amici e società, spicca quello pubblicato da Roberto Mancini. Lo scatto è quello dell'abbraccio diventato iconico dopo i calci di rigore con l'Inghilterra di Southgate. "Una sola anima", come ha ricordato l'ex ct a più di due anni dalla scomparsa dell'ex capitano della Juve.

Una posizione chiara e definitiva a un certo punto dovrà prenderla Hakan Calhanoglu, diviso al momento tra la possibilità di continuare il suo ciclo come punto di riferimento all’Inter e il desiderio di rientrare nel suo Paese per vestire la maglia del Galatasaray. In ogni caso entro 17 giorni l'Inter vuole che sia fatta chiarezza su una situazione ormai in ballo da quasi un mese.

Jannik Sinner continua il suo percorso a Wimbledon. L'incontro di quarti di finale che vedrà impegnato l'altoatesino contro Ben Shelton è in programma mercoledì 9 luglio, dopo quello tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova che inizierà alle 14 italiane.