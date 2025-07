Lotito, Bellingham, Mondiale per club e Premier League: le ultimissime

Lotito ha vissuto la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli. Dopo il malore accusato martedì in Senato proseguono gli accertamenti cardiologici, si sta indagando sulla natura e sulle cause che hanno provocato lo svenimento avvenuto due giorni fa. Il presidente è continuamente monitorato e rimarrà in osservazione anche nelle prossime ore. Sperava di essere dimesso ieri, un aggiornamento ci sarà oggi.

Prima il duro ko contro il Paris Saint Germain nella semifinale del Mondiale per club, poi l'intervento che porterà Jude Bellingham a rimenere fermo ai box per diversi mesi. Il Real Madrid non vive un periodo positivo. L'intervento costringerà Bellingham a rimanere fermo per circa tre o quattro mesi.

Sarà un confronto che sa di Champions League e quindi dal sapore dei big match europei quello che vedrà di fronte il Chelsea e il Paris Saint Germain per la finale del Mondiale per Club 2025. La partita tra Chelsea e Paris Saint Germain, in programma domenica 13 luglio 2025 inizierà alle ore 21.00, orario italiano.

Mohammed Kudus si appresta a diventare un nuovo calciatore del Tottenham. In Inghilterra sono sicuri: accordo raggiunto tra gli Spurs e il West Ham, che ha accettato una maxi offerta da 55 milioni di sterline. Il 25enne, consacratosi tra le fila dell'Ajax, resterà in Premier League.