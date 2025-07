Roma, Napoli, Lazio ed Europeo Femminile: le ultimissime

Mile Svilar rinnova con la Roma: è ufficiale. È la notizia che tutti i romanisti aspettavano da tempo. Svilar si lega alla Roma fino al 2030. Emesso un comunicato dal club giallorosso, arrivato alle 14 di oggi, 11 luglio.

Proseguono le trattative per il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. L'attaccante nigeriano ha passato l'ultimo anno in prestito nel club turco, che ora vuole riscattarlo per confermarlo in vista del ritorno in Champions League. In Turchia i media lo definiscono l'affare del secolo e continuano ad assicurare che "il Galatasaray è pronto a fornire al Napoli la lettera di credito con le garanzie bancarie".

Tutto pronto in casa Lazio per l'inizio del ritiro estivo. Oggi si sono concluse tutte le visite mediche a Formello, dove da lunedì la squadra si riunirà per i primi allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri. Gli allenamenti durante il ritiro estivo sono previsti alle 9 di mattina e alle 18.30 e la squadra alloggerà nel centro sportivo. Trentuno i convocati per il ritiro.

Dopo il successo ottenuto all'esordio contro il Belgio, l'Italia femminile ha pareggiato a Ginevra contro il Portogallo. Ora nel mirino delle azzurre del ct Andrea Soncin c'è la Spagna e avversaria dell'ultimo match del girone eliminatorio che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il match valido per la terza giornata del Gruppo B è in programma venerdì 11 luglio (ore 21) a Berna.