Roma, Sinner, Onana e Wimbledon: le ultimissime

È agli sgoccioli l'avventura italiana di Ola Solbakken, prossimo ormai a lasciare la Roma e la Serie A per fare ritorno in patria. Sembrerebbe comunque fatta per una nuova collocazione del giocatore, che è finito nel mirino del Molde. Il contatto tra i club è stato positivo la Roma si accontenterebbe di una cifra minima per realizzare una comunque preziosa plusvalenza.

La finale del singolare maschile dell'edizione numero 138 di Wimbledon sarà visibile anche in chiaro. Il miglior ultimo atto possibile che vedrà l'uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport 4K, Sky Sport Mix e TV8.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il portiere del Manchester United, André Onana non giocherà nella tournée pre-stagionale del club negli Stati Uniti a causa di un infortunio al bicipite femorale in allenamento. Il nazionale camerunense resterà fuori per almeno due mesi, saltando gran parte del ritiro.

Alla vigilia della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a prendersi la scena a Wimbledon è stata la 24enne polacca Iga Swiatek (n.4 Wta ma ex numero uno del mondo) che sull'erba dello Slam londinese ha travolto la coetanea Amanda Anisimova (n.12 Wta) nella finale femminile (finita 6-0 6-0 e durata appena 58').