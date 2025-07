Juve, Wimbledon, Di Maria e Bari: le ultimissime

La buonuscita richiesta da Sancho allo United rappresenta un assist d’oro per la Juve. La pressione esercitata dall'inglese sui Red Devils ha di fatto spianato la strada alla Signora, in stretto contatto con gli intermediari dell’affare, per ridurre la distanza tra l’offerta (10 milioni più 5 di bonus) e la richiesta sui 20 milioni di euro. In attesa di novità sulla cessione di Nico Gonzalez e su quella, avviatissima, di Weah al Marsiglia, la Juve si avvicina quindi a grandi passi ad uno dei primissimi obiettivi di questo mercato.

La finale del singolare maschile dell'edizione numero 138 di Wimbledon sarà visibile anche in chiaro e questa è una notizia che farà felici tutti gli amanti del tennis italiani. Il miglior ultimo atto possibile che vedrà l'uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come accaduto al Roland Garros, è previsto oggi, domenica 13 luglio, alle ore 17 italiane e verrà trasmesso anche su Tv8

Lacrime e gol: che ritorno per Angel Di Maria, diciotto anni dopo, nel suo Rosario Central. Subito titolare, prima di iniziare il riscaldamento l'ex attaccante della Juve è stato accolto da una standing ovation che lo ha emozionato fino a farlo piangere. Al 78' ha realizzato il calcio di rigore del momentaneo vantaggio, ha esultato togliendosi la maglia e baciandola.

Adesso è ufficiale: Christian Gytkjaer è un nuovo giocatore del Bari. L'attaccante danese è reduce da un biennio al Venezia ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Fabio Caserta. Il club pugliese ha annunciato il suo arrivo attraverso un comunicato stampa.