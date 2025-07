Sinner, Mondiale per Club, Fiorentina e Sampdoria: le ultimissime

Questa volta la finale è sua. Sinner batte Alcaraz in quattro set 4-6 6-4 6-4 6-4 in tre ore di partita e diventa il primo italiano nella storia a vincere a Wimbledon, dopo la finale persa da Berrettini nel 2021 e quella di Jasmine Paolini l'anno scorso. Dopo le due finali perse a Roma e Parigi, Jannik si prende la rivincita e allunga in classifica, sempre più saldo in vetta.

Il Chelsea di Enzo Maresca vince la prima edizione del nuovo Mondiale per Club. Battuto il Psg campione d'Europa, piegato nel primo tempo dalla doppietta di Cole Palmer e dalla rete di Joao Pedro, che consegnano il prestigioso trofeo ai Blues.

Moise Kean dice no all'Arabia: l'attaccante della Fiorentina non ha preso in considerazione l'offerta dell'Al Qadsiah che dà il benvenuto a Mateo Retegui. Aveva provato a portarlo in Arabia anche l'Al Hilal nei giorni scorsi, ma neanche la squadra allenata da Simone Inzaghi gli ha fatto cambiare idea.

Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria. Una notizia già nell'aria, ma diventata ufficiale in seguito a una lettera pubblicata dal presidente blucerchiato Matteo Manfredi sul sito ufficiale del club. Oltre alla novità sull'allenatore, ufficiale anche il nuovo CEO dell'Area Football, Jesper Fredberg. Il direttore sportivo sarà Andrea Mancini.