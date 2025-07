Roma, Napoli, Sinner e Cagliari: le ultimissime

Richard Rios vuole fortemente la Roma e lo dimostra con i fatti. Comproprietario al 10 per cento di se stesso, il centrocampista colombiano ha comunicato al Palmeiras di essere disposto a rinunciare alla quota che gli spetterebbe in caso di trasferimento. Se le società chiudessero l’accordo intorno ai 25 milioni, Rios ne lascerebbe sul tavolo 2,5.

La quota olandesi del Napoli schizza ai massimi storici: due al prezzo di uno. Cioè, è più corretto dire due in un colpo solo: arrivano Sam Beukema dal Bologna per 30 milioni più 3 di bonus e Noa Lang dal Psv per 25 milioni più 3 di bonus (e il 10% sulla futura rivendita).

A Wimbledon Sinner ha conquistato il trionfo in finale con Alcaraz aumentando ulteriormente il suo vantaggio sul diretto inseguitore. Grazie al titolo vinto ai Championships, Sinner sale infatti a quota 12.030 punti in classifica, mentre Alcaraz si ferma a quota 8.600.

Il ds del Cagliari Guido Angelozzi si è preso una pausa prima di approfondire il discorso con il Napoli per il centrocampista Michael Folorunsho, italo-nigeriano di 27 anni, di proprietà del Napoli, reduce dal prestito alla Fiorentina. In stand-by, anche la trattativa per l’attaccante Sebastiano Esposito.