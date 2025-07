Napoli, Atalanta, Lazio e Bologna: le utlimissime

Cinque amichevoli in totale per il Napoli. Nel corso del ritiro di Dimaro, saranno due gli impegni, la prima contro l'Arezzo, il prossimo 22 luglio alle 18:00, mentre la seconda, quattro giorni dopo allo stesso orario, contro il Catanzaro di Alberto Aquilani. Quindi, a Castel di Sangro, i campioni d'Italia in carica disputeranno tre incontri internazionali. Il 3 agosto alle 19:00 andrà in scena la partita contro il Brest, il 9 agosto, alla stessa ora, contro il Girona, mentre il 14 agosto la partita contro l'Olympiakos chiuderà l'elenco delle amichevoli.

L'Atalanta ha diffuso una nota oggi per spiegare che il neo allenatore Ivan Juric, è stato ricoverato "nei giorni scorsi" all'ospedale Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria, per "una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un'infezione batterica dell'epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa”.

La Lazio "rigetta con la massima determinazione le notizie circolate in queste ore, che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza del Club detenuto dal Presidente Claudio Lotito". Questo il testo di un comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale del club biancoceleste, che smentisce alcune voci secondo cui Lotito sarebbe in trattativa per la vendita del club.

È tornato per prendersi la scena, in una piazza esigente e appassionata. Ciro Immobile torna in Serie A dopo un anno di esilio in Turchia, e lo fa ripartendo da Bologna. "Quando si è aperta la possibilità di venire qui ero già sicuro della scelta - ammette l’ex centravanti della Nazionale - non c'è stato bisogno di convincermi. Ho visto l'entusiasmo che c'è in città ed è quello che stavo cercando.