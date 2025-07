Inter, Lazio, Europeo Femminile e Mondiali nuoto: le ultimissime

Lookman ha deciso: la sua priorità è l'Inter. E la cosa è reciproca: Chivu lo ha messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il suo attacco. L'Atalanta però chiede 50 milioni per cederlo. E non è poco. Marotta e Ausilio per farlo trasferire da Zingonia ad Appiano Gentile dovranno trattare con Percassi, che aveva già espresso la posizione favorevole della Dea.

Rischiava di andarsene o di diventare un caso. Invece no. Romagnoli resta, legato alla Lazio come e più di prima. Sarri lo ha blindato e confermato. Ci sono una quindicina di giocatori in scadenza entro il 2027. Romagnoli è tra questi e disponibile a ragionare sul prolungamento, come faranno i suoi agenti al momento giusto, dopo l’estate o nei mesi successivi.

Dopo aver strappato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europeo femminile con il secondo posto nel girone B, l'Italia del Ct Soncin se la vedrà contro la Norvegia nei quarti di finale della competizione. La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 oggi alle 21.

Un immenso Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella 10 km maschile ai Mondiali di Nuoto, in corso a Singapore. Arriva così la prima medaglia per l'Italia, conquistata dal 30enne campione carpigiano che era rimasto fermo per molto tempo dopo la frattura al gomito.