Paltrinieri, Pioli, Milan e Liga: le ultimissime

Un immenso Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella 10 km maschile ai Mondiali di Nuoto, in corso a Singapore. Arriva così la prima medaglia per l'Italia, conquistata dal 30enne campione carpigiano che era rimasto fermo per molto tempo dopo la frattura al gomito.

Stefano Pioli è stato ufficialmente presentato dalla Fiorentina in conferenza stampa. L'allenatore, dopo l'esperienza all'Al-Nassr, è tornato in Serie A, nuovamente su quella panchina che lo ha già visto protagonista dal 2017 al 2019. "Firenze la sento dentro. Alla prima chiamata ho sentito una sensazione particolare. Sono legatissimo alla piazza, era la cosa giusta da fare”.

Porte girevoli in casa Milan. Domino di portieri che coinvolge Pietro Terracciano e Marco Sportiello: l'estremo difensore della Fiorentina è già arrivato nella sede del club rossonero per mettere tutto nero su bianco, mentre il classe '92 farà ritorno all'Atalanta e sottoscriverà un accordo triennale con la società della famiglia Percassi.

Ha appena compiuto 18 anni, ha festeggiato con una festa sui generis ed è al centro di mille polemiche rischiano anche una sanzione amministrativa piuttosto pesante. Ma Lamine Yamal può comunque continuare a festeggiare con una grande notizia. Il Barcellona ha deciso di affidargli la maglia numero 10, ufficializzando la scelta sul proprio sito ufficiale. Yamal è stato scelto per essere al centro del Barcellona del futuro, e l’investitura odierna ne è la conferma più lampante.