Lang, Juric, Under 21 e Fiorentina: le ultimissime

Noa Lang è ufficialmente un calciatore del Napoli. Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche di rito a Roma nei giorni scorsi, presso Villa Stuart, l'esterno d'attacco olandese si è legato al club azzurro fino al 2030: nelle casse del Psv il club partenopeo verserà 25 milioni più 3 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita.

Dopo la grande paura, ecco l'abbraccio reale e virtuale in casa Atalanta. Ivan Juric è tornato a Zingonia, per stare vicino alla squadra in questi giorni dedicati ai test fisici. L'allenatore con un recente passato alla Roma era stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per un'infiammazione alle vie aeree, che ha portato a un'infezione batterica dell'epiglottide. La situazione è rientrata nel giro di poco tempo.

Silvio Baldini nuovo allenatore dell’Italia Under 21. Tutto definito, tutto fatto. Il comunicato Figc riporta la notizia con le parole del presidente Gravina: “Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini è pronto a raccogliere una nuova sfida con la Nazionale Under 21, che da settembre inizierà le qualificazioni all'Europeo 2027.

Conferenza stampa di presentazione per Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina. Dalle emozioni per il ritorno in Italia alle ambizioni con la maglia viola, fino alle esperienze che hanno caratterizzato il passato del bosniaco in Serie A. Nel cassetto, il sogno Champions, ma intanto c'è da pensare alla Conference League. Riflettori puntati anche sulla convivenza con Kean e Gudmundsson, con Pioli chiamato a fare scelte importanti.