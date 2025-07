Roma, Fazzini, Sassuolo e Mourinho: le ultimissime

El Aynaoui è sempre più vicino a vestire giallorosso. La Roma sta infatti chiudere l'affare con il Lens per il trasferimento del centrocampista marocchino. La trattativa ha subito un'improvvisa accelerata nelle ultime ore, arrivando a compimento nel pomeriggio di venerdì. L'accordo tra club è stato trovato per 25 milioni di euro bonus compresi.

Uno degli ultimi arrivati in casa Fiorentina è il centrocampista Jacopo Fazzini, reduce da una stagione positiva con la maglia dell'Empoli. Il calciatore classe 2003, oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa al Viola Park. "Non mi sento più un giovane, a 22 anni sono maturo per poter dire la mia in questa categoria - ha esordito Fazzini -. Sono tifoso viola fin da piccolo e giocare con questa maglia è sempre stato il mio sogno”.

Centocinque anni di storia. La stagione 2025/206 vedrà il Sassuolo festeggiare questo importante traguardo sulla scorta del ritorno in Serie A, ottenuto con largo anticipo, grazie alla cavalcata trionfale della squadra di Fabio Grosso. E per celebrare un campionato così significativo, non poteva che essere speciale la scelta della nuova maglia, presentata ufficialmente oggi, dopo il solito spoiler in rete. Il nuovo Home Kit svelato dal club emiliano riprende le due anime della società, con radici solide, e dunque un doveroso richiamo al passato, e lo sguardo rivolo al futuro, per vivere nuove "Emozioni Neroverdi", come da claim inserito sul retro del colletto.

José Mourinho è tornato nella sua terra per un’amichevole tra il suo Fenerbahce e il Portimonense, vinta dai turchi per 2-1. Ma a prendersi la scena, come spesso accade, è stato proprio lo Special One. In conferenza stampa, dopo il match, Mourinho ha parlato con grande chiarezza del suo futuro: "Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma succederà".