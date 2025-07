Roma, Hujlmand, Juve e Napoli: le ultimissime

Oggi pomeriggio, in una Trigoria blindatissima, alle ore 18 in punto andrà in scena la prima amichevole della Roma di Gasperini contro il Trastevere. In realtà si tratta di un allenamento congiunto a porte chiuse. È una sorta di derby in miniatura, un grande classico estivo.

Tra Hjulmand e lo Sporting Lisbona il clima è sempre più teso. Il centrocampista 26enne ha un accordo con la Juve, pronta a raddoppiargli l’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione. Non solo: per i bianconeri è davanti a tutti gli altri e si conferma, quindi, il preferito come mediano.

La Juventus vuole aspettare fino a settembre per il direttore sportivo. Tempistiche che si adattano perfettamente a Rui Pedro Braz, quarantasettenne, portoghese. Ha lavorato due stagioni come Segretario Tecnico per il Benfica Futsal. Il dirigente ha già comunicato l'intenzione di lasciare appena prima delle elezioni del club, che si terranno a ottobre, dopo quattro annate come ds.

Per il Napoli è sprint con il Torino per chiudere l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo, 28 anni, sarà al centro di un incontro con il Toro per la definizione di un'operazione impostata sulla base di 17,5 milioni.